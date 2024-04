See on Türi rattaralli kevadest sügiseni viiest osavõistlusest koosnev sari, mida on võimalik läbida endale sobival ajal.

Türi rattaklubisse kuuluv Tauri Must meenutas, et ajast aega on klubi korraldanud ka klassikalises formaadis mõõduvõtmisi, aga viimastel aastatel suri see vähemalt kevadpealinna kandis suuresti välja.