Üle-eestiline talgupäev «Teeme ära!» on 4. mail. Tänavu on tavapäraste talgutööde kõrval tähelepanu all kodukandi veekogude ohutumaks muutmine, elurikaste õppeaedade rajamine lasteaedadesse ja koolidesse, samuti kultuurielamuste toomine talgupaikadesse.