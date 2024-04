Kirsimari pidas väikest juubelit

Pidu hakkas pihta varakult ja muusikat kostis veel öötundidelgi. Õhtu jooksul meenutasid pidulised kõnedes ja ka muidu kümmet aastat, mida nad on ühiselt Ambla söögitoas veetnud. Paljud tunnistasid, et selle maja seinte vahel on omajagu tunde kulunud nii tantsimisele kui ka söömisele ja seiklusi on jagunud seinast seina.