Valla parimad võrkpallurid said selgeks

„Kokkuvõttes oli tore tõdeda, et valla Rahvaliiga nn vanad olijad on ikka ja alati valmis turniiridel kaasa lööma ning liigaga on liitunud ka kaks uue nimega võistkonda Võrgutajad ja Päästekas. Väga vahva ja vajalik on ka vallavalitsuse võistkonna kaasa löömine. Järva valla võrkpallurid igatahes tõestasid, et võrkpall on võrratu ja kiituse on ära teeninud kõik valla rahvaliigas osalenud mängijad!” sõnas Matikainen.