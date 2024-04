Kogukonnafond tähistas sünnipäeva heldel käel

Väljaots lisas, et sellist kogukonnapõhiselt tegutsevat fondi, mis toetaks nii paljusid valdkondi oma alafondide kaudu, pole kusagil mujal Eestis. «Neid on olnud, aga need pole kas püsima jäänud või toimetavad kitsamas formaadis,» täpsustas ta.

Väljaots lisas, et fond tegutseb seni, kuni on heldeid annetajaid ja osavõtlikke inimesi, kellele see korda läheb.

Väljaots märkis, et kuna Eesti annetuses on viimasel ajal ilmsiks tulnud ka kratte, kes on inimeste usalduse annetuse suhtes kõikuma löönud, püüab kogukonnafond toimetada avatult ja läbipaistvalt. «Õnneks meie tegemistes siiski ei kahelda ja stipendiumide pidulik kätte­andmine on üks viis näidata, et annetused leiavad tee just selliste inimesteni, kellele need on mõeldud,» lausus ta.