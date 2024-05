Mobifix Estonia omanik Jandre Vaht andis teada, et siinse esinduse avamispäeval jagavad nad 100 esimesele külastajale tasuta uue Nokia 105 (2023) nuputelefoni või kaitsekile nutitelefoni ekraanidele.

"Nimelt pakume uudset teenust, kus on võimalik lõigata kaitsekilesid üle 5000 erinevale mudelile. Sealhulgas erinevatele nutitelefonide ekraanidele ja tagaklaasidele, kaamerasilmadele, nutikelladele ja tahvelarvutitele," selgitas ta. "Kõik selleks, et ikka klaaspindasid kriimustamise eest kaitsta ning telefoni kena väljanägemist pikendada. Samuti on võimalik tagakaanele prinditavale kilele lisada kliendi soovitud pilt."