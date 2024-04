Kas veerandtuhat osalejat saavad lisa Laste rattarallile registreerumine kestab veel loetud tunnid

See on 51. kord 1. mail sellist ettevõtmist korraldada. Viimased 34 aastat on rattaralli taga olnud Järva autokool või selle eelkäijad.

Autokooli eestvedaja Kulno Klein ütles, et teisipäeva hommikuse seisuga oli ettevõtmisele kirja pannud 256 2-7-aastast last. Seda on oma poolesaja võrra rohkem kui aasta varem. Kui võtta arvesse, et lisaks mudilastele on kohal ka nende ema-isad ja teised lähedased, võib homme keskväljakule koguneda ca tuhatkond inimest.

Klein teadis ka selle põhjust. „1. maiks lubatakse head ilma ja rattaralli nagu ka muude väliürituste juures on see väga oluline,” selgitas ta.

Rattarallil esinevad SK Maribeli võimlejad ning kohal on ka maskotid jõehobu Hipo ja rüütel Viki. Samuti ka Lõvi Leo politseist ning Murumoor naaberlinnast Türilt. Muusikalise poole eest vastutab Meelis Välimäe.

Kulno Klein selgitas, et sportlik pool on ainult rattaralli üks pool. Teiseks pooleks on (liiklus)ohutusalaste sõnumite edastamine. „Mulle teeb juba aastaid heameelt, et osalejate seas on kiivrikandmine auasi,” tunnustas ta.

Tasub teada, et rattarallile registreerimine kestab täna kl 16ni. Korraldajad andsid teada, et nad on kogusummana valmis vastu võtma kuni 300 last.