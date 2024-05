See on 51. kord 1. mail sellist ettevõtmist korraldada. Viimased 34 aastat on rattaralli taga olnud Järva autokool või selle eelkäijad.

Autokooli eestvedaja Kulno Klein ütles, et teisipäeva hommikuse seisuga oli ettevõtmisele kirja pannud 256 2-7-aastast last. Seda on oma poolesaja võrra rohkem kui aasta varem. Kui võtta arvesse, et lisaks mudilastele on kohal ka nende ema-isad ja teised lähedased, võib keskväljakule koguneda ca tuhatkond inimest.