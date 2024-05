Verstoni talihoolde CO2 emissioon vähenes ligi viiendiku võrra

Tema sõnul võimaldavad uued puisturid soola täpsemalt doseerida. Samuti on ilmaprognooside operatiivsem jälgimine muutnud libedusetõrje efektiivsemaks. Teede Tehnokeskuse poolt toodetava teeilmaprognoosi, teekaamerate piltide ja teeilmajaamade andmete operatiivne jälgimine aitab saata hooldeautod õigeks ajaks õigesse kohta.

Transpordiamet nimetas Verstoni tänavu parimaks teehoolde partneriks piirkondade arvestuses. Tunnustati Lääne-Harju piirkonnas tehtud tööd, kus on suur liikluskoormus ja palju suuri liiklussõlmi, mis vajavad pidevat hooldust.

Mais alustab Verston oma hallatavatel riigiteedel kevadiste korrastustöödega. See hõlmab kruusateede hööveldamist ja tolmutõrjet, teeäärte koristamist, tähispostide ja muude liikluskorraldusvahendite korrastamist, teeaukude parandamist, suuremate teede harjamist, sildade pesu ja teepeenarde remonti.

2010. aastal tegevust alustanud Verston on kasvanud Eesti üheks suuremaks tee-ehituse ja korrashoiu täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis panustab valdkonna arengusse, kaasajastamisse ning efektiivsuse suurendamisse. Verston on seadnud ambitsioonika eesmärgi saada maailma kõige keskkonnasäästlikumaks taristuettevõtteks.

Ettevõte on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, kommunismiohvrite memoriaali taristu, Saarde tuulepargi teedetaristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused, asfalteerinud Tartu maantee Ardu-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealised lõigud. Suurematest objektidest on praegu töös Sopi-Tootsi tuulepargi teedetaristu rajamine ja Pärnu-Uulu neljarealise teelõigu ehitus. Ettevõte annab tööd ligi 330 inimesele. Oma tegevusvaldkonnas on Verston esimene ehitusettevõte, kes liitus Rohetiigriga.