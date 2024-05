Valgejõe Veinivilla perenaine Tiina Kuuler on Järva Teatajale selgitanud , et Eesti Veinitee on veiniturismiga tegelevate väiketootjate ühendus. Koos me turundame üksteist, anname abi, olgu selleks hea nõu või puuduolevad seadmed, samuti degusteerime üksteise toodangut.»

Ka mujal maailmas on see Kuuleri teada üsna levinud, et veinitootjad on omavahel ühinenud. «Näiteks Prantsusmaal võib olla terve küla veinitegemisega seotud, seal on ühistegevus palju lihtsam kui Eestis, kus tootjad on üle riigi laiali,» ütleb ta.