Türi loomemaja toob parimad tööd rahva ette

Türi loomemaja juhataja Kerli Jaagumann ütles, et loomemajal jääb selja taha juba kolmas tegevushooaeg. "Kuna meie majas käiakse valdavalt õhtuti ning muud liikumist hoones eriti pole, siis oma majas pole me valminud töid välja pannud," selgitas ta "Eelmisel kevadel tegi keraamikaring Türi kultuurikeskuses eraldi näituse, kuid suurt ühist näitust polegi siiani tehtud."

See viiski Jaagumanni mõttele, et tegelikult võiks loomemaja hooaega kokkuvõtvast näitusest saada tore tava. "See oleks ringide töös osalejaile heaks motivatsiooniks ning võimaluseks oma käteosavust ka teistele näidata," sõnas ta. "Soov näitusele pääseda paneb ehk veidi enam pingutma ning on nähtud vaeva eest tunnustuseks."