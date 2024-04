Eelmisel esmaspäeval kohtus peaminister Kaja Kallas rahvaga Võrus. Pärast tuliseks kiskunud kokkusaamist ütleb peaminister Lõunalehele: «Võrumaa kohtumised on alati kõige hullemad. Ma võin öelda, et kusagil mujal ei ole inimesed nii kurjad, kui nad on siin Võrus.»