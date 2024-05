Nimelt on aastaid laste rattarallit vedanud Kulno Klein juba mõned aastad tagasi vihjanud, et ettevõtmise järjepidevuse nimelt astuks ta hea meeldega peakorraldaja kohalt maha ja annaks selle edasi mõnele nooremale inimesele.

Nüüd tundub, et see korraldaja on leitud. Nii peaksid järgnevad aastal laste rattaralli korraldamise oma õlule võtma Paide Linnameeskond eesotsas selle kogukonnajuhi Arto Saarega.