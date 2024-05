Linnameeskond sai kaotuse

Kohtumise eel:

TALLINNA FCI LEVADIA

treener Curro Torres: "Meeskonna seisund on väga hea! Pärast eelmist mängu Tammeka vastu, mille me võitsime, on mu meeskonna emotsioonid head. Ma arvan, et mu mängijad on eelmisest mängust hästi taastunud. Nüüd ootab meid ees uus mäng, uus vastane. Usun, et homne mäng tuleb väga raske. Mul on suur austus Paide, Paide mängijate ja treenerite vastu."

mängija Felipe Felicio: "Me oleme juba mänginud Paide vastu ja see oli väga raske. Olen kindel, et ka homme on väga raske, aga me peame uskuma enda kvaliteeti, uskuma selsse mida me oleme sellel hooajal juba teinud. Peame need asjad ellu viima, et saada tähtsad kolm punkti."

PAIDE LINNAMEESKOND

​treener Ivan Stojkovic: Me teame, et viimased kaks tulemust pole meile rahuldust pakkunud ja seetõttu tuleb Levadia mäng õigel hetkel. See on mäng, kus saame näidata, kes me oleme. Me teame, kui oluline see mäng on ja mida meil teha tuleb. Me austame oma vastast, suurepärast meeskonda suurepärase kvaliteediga, kuid teame samuti, et meilgi on suur kvaliteet.

mängija Henrik Ojamaa: Mäng Levadiaga on hea väljakutse ja suurepärane vōimalus meeskonnana näidata, milleks oleme vōimelised.