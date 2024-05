Temporündaja Sten Perillus ütles, et hetkel on seis teise finalisti Haok Mladost Zagrebiga viigis ehk 1:1.

Ta selgitas, et Zagrebi meeskonnaga on Mursa Osijekil ajalooline vastasseis. "Seda kutsutakse seal kohalikuks derbiks, nendele mängudele minnakse hoopis teistsuguse häälestusega ning need pälvivad alati ka klubi juhtkonnalt ja publikult suuremat tähelepanu,» rääkis ta.