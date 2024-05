Järvakad soovivad väikeelamute rekonstrueerimistoetust saada sadu tuhandeid

Enamik taotlusi kogusummas üle 10 miljoni euro esitati esimesel päeval, järgnevatel päevadel on taotluste maht üha vähenenud ning viimase viie päeva keskmine taotluste arv on vaid 12. EASi ja KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu hinnangul ei ole hetkel esitatud taotluste kogusumma kindlasti lõplik ja tegemist on esialgse summaga. “Nõuetekohaste taotluste maht selgub alles menetluse käigus, esimestel päevadel pisteliselt taotlustega tutvudes on ilmnenud, et mitmete taotlustega on toetust küsitud vales määras või ka tegevustele, mida sellest meetmest ei toetata. Võib eeldada, et nõuetele vastavaid taotlusi on hetkel ligikaudu 10-11 miljoni euro mahus. Kõik need, kes on praeguseks tingimustele vastava taotluse esitanud, saavad ka toetust. Kindlasti soovitame KredExi kodulehel enne taotlemist toetuse tingimused rahulikult läbi lugeda ning taotlus alles siis esitada, kui tingimused on sobivad ning soovitud tegevusele on võimalik toetust saada,” kommenteeris Reinsalu.