Rakvere Teater toob Paidesse „Vallatud võtted”

Lavastus „Vallatud võtted” on Eestiski populaarse kanada komöödiakirjaniku Norm Fosteri lustlik jant, mis paneb oma tegelased otsima väljapääsu üldtuntud olukorrast – rahakotti ähvardavast tühjusest. Reipa ja ülemeeliku näidendi on lavale toonud Peeter Tammearu. Kui keskealine abielupaar ja nende teleoperaatorist sõber avastavad end ühtäkki ilma tööta, tundub tulevik tume. Ent juhuse tahtel toob videolaenutuse külastus kaasa õnneliku mõttevälgatuse. Kuna häda ei anna häbeneda, võetakse pärast lühikest kaalumist appi leidlik lahendus, millest korralikud inimesed muidu kaarega mööda käiksid. Mõte on siiski üks asi ja selle elluviimine hoopis teine...