Suurpeo laulude kava kantakse esmakordselt ette

Selline laulupeo kooride esitluskontsert on laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul laulupeo ettevalmistustes ülimalt tähtsal kohal: „Laulupeoaastat sisse juhatav esitluskontsert on täiesti iseseisev ja unikaalne kunstiline sündmus, mis viib meid laulupeole nii lähedale, kui sellele üldse enne pidu ennast on võimalik pääseda. Suurpeo kava tervikuna kõlab laulupeo protsessi käigus tõepoolest ainult kaks korda – esimene kord 5. mail toimuval esitluskontserdil ja teine kord juba 6. juulil 2025 Tallinna lauluväljakul,“ ütleb Jürgenson.