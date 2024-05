Tuuletallaja tallab tuult

Kui üks tellispunase seljasulestikuga lind lageda välja kohal kiirete tiivaliigutustega, saba lehvikuna laiali, ühe paiga peal õhus püsides tuult tallab, siis on tegemist tuuletallajaga. See ei ole tal tühja tuule tallamine, vaid seda tehes peab pistrikuline hiirejahti. Niinimetatud rappelendu tavatsevad teha ka teised linnud, nagu viud, loorkullid, hallõgija, kuid tuuletallajal on see saagi püüdmisel lemmikvõte, mille järgi on ta oma nime saanud. Tore nimi!