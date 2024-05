Laupal avatakse uus pood

Scandagra jaekaubanduse juht Kristiin Pihus selgitas, et kuna kauplus asub kesklao juures, saab sealt osta kõiki tooteid, mis on olemas ka laos. „Valikut on nii põllumehele, suur- kui hobifarmerile ja aiapidajale,” lisas ta. „Pakume tooteid nii aeda kui põllule – väetisi, muruseemneid, ratsatarvikuid, loomade söötasid, mesindustarvikuid, farmitarvikuid, silotooteid, palju tooteid kanapidajatele.”