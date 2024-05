Pandimajja toodud hõbekandik osutus hinnaliseks museaaliks

Luutari arendusjuht Rauno Emmar selgitas, et hõbekandiku pandimajja toonud inimene tõi selle müüki, sest ese seisis kasutuna ega omanud talle erilist väärtust. «Luutar maksab hõbeda eest maailmaturu hinda, mis on keskmiselt 50 senti grammi eest. Kandiku toonud inimene sai selle eest ligikaudu 350 eurot,» täpsustas ta.

Emmari sõnul on kandikul nõuetekohane proovimärgis, mis kinnitab, et tegu on ehtsa lauahõbeda, mitte ülehõbetatud või muust metallist täidet sisaldava esemega. «Kõik meile toodud väärismetallid kontrollime üle vastavate tinktuuridega, mis reageerides näitavad ära, kui puhta kulla või hõbedaga on tegu,» selgitas ta.