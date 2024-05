PILDID Türilased võtsid sõbrad appi ning asusid rajama kogukonnaaeda

Türi kogukonnaseltsi juhatuse liige, talgupäeva vabatahtlik Aili Avi selgitas, et kogukonnaseltsi juures on neil alati olnud kõigile avatud kogukonnahoov. "Nüüd on meie plaaniks teha aed teadlikumalt taimede põhiliseks. Täpsemalt hooldusvaba permakultuuri näidisaiaks, kus võib leida nii söödavaid kui ilutaimi, kusjuures kesksel kohal on vanad talutaimed," avaldas ta.