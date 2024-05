Linnavalitsus jäi lastekaitsetöötajateta

Sellele, et sotsiaaltöö ja lastekaitse on keeruline ja pingeline valdkond ning tähendab enamasti suurt töökoormust, ei vaidle vastu vast ükski omavalitsus. Samuti on täitmata ametikohtadele uusi töötajaid raske leida, nagu on näha alatasa ilmuvatest töökuulutustest.