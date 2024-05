FOTOD Järvamaal pandi mulda erilist eesmärki kandvad puud

Süsiniku Reserv on Eesti iduettevõtte Green Deal algatatud loodusprojekt, millega kaasata kogukondi ja ettevõtteid kestlikkuse teemal vastutust võtma. Projekti eesmärk on istutada miljon puud ja luua esimene süsiniku parkidest koosnev reservala.

Kooliajast teame, et puu vajab kasvamiseks süsinikku, mida ta hangib õhus olevast süsi­happegaasist, mille tagajärjel eraldub meile vajalik hapnik. Samuti teame, et tänapäeva maailma tööstus ja metsade raiumine on tekitanud olukorra, kus süsihappegaasi tekib atmosfääri juurde rohkem, kui metsad seda ära tarvitada suudavad. See omakorda on viinud levinuima teooria järgi ohtliku kliimasoojenemiseni.