Perearstid tervitavad avasüli uut ajastut

Esmatasandi arstiabis on kasutusel digiteenindusplatvormid, mis teevad inimese ja arsti vahelise suhtluse mugavaks. Platvormid, nagu Eelvisiit, LEIA, e-Perearstikeskus, Perearst24, on loodud selleks, et toetada nii perearstikeskuste tööd kui ka lihtsustada pöördumist pere­arsti poole.

Aravetel tegutsev perearst Enn Sults on andnud teada, et temagi on liikunud patsientidega suhtlemisel e-teenuste platvormile. «Mulle tuleb päevas keskmiselt viiskümmend e-maili patsientidelt. Olen täheldanud, et tõsine probleem saabub siis, kui olen näiteks haige, koolitusel või puhkusel. Minu postkast ummistub täielikult,» lausus Sults.