Mobifixi Paide esindus tuleb enam kui 2000 kaubaartikliga

Mobifixi juhataja Jandre Vaht selgitas, et nad proovisid Paides oma ettevõtte esindust avada juba neli aastat tagasi, mil tegi uksed lahti nende Tartu pood. „Tundus, et aeg ei olnud siis aga õige. Nüüd kui meieni jõudis info, et Tele2 kolib oma endisest asukohast ära, leidsime, et selle võimaluse ja vabaneva asukoha peame kasutama ära,” avaldas ta. „Samamoodi nagu endine rentnik tegeleme ka meie mobiiltelefonidega, kuid müügi asemel rohkem remondi vallas.”

Arvestades asjaolu, et neil on poed nii Tallinnas kui Tartus, lisas Vaht lisas, et ka logistiliselt sobib Kesk-Eesti neile hästi. „Kahe senise poe vahet on liikumist omajagu ja ilmselt me oma e-poe lao tooma samuti Paidesse, et siit kiiresti asju välja saata,” ütles ta.