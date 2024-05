KÜLMAÕRNAD TAIMED PEITU! Arktiline õhk toob kaasa öökülmad

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12, rannikul kirde- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..+4, rannikul kohati kuni 6°C. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare, pärastlõunal rannikul ka läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 6..12°C.