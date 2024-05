Paides asuv Pärnu ja Raudtee tänava ristmik on viimasel ajal üha enam kõneainet pakkunud, sest seal juhtub märkimisväärselt tihti avariisid. Tõsi, inimelu pole sealne liikluskorraldus siiski nõudnud. Valdavalt on need kindlustusjuhtumiteks liigituvad plekimõlkimised, kuid häirivalt sagedased on õnnetused seal siiski.