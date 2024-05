PILDID Mudilased korraldasid oma triatloni

Retla-Kabala Kool Oisu lasteaed õpetaja Anneli Raitar selgitas, et lapsi ootas ees rattasõit, jooks ja kolmas ala. "See viimane on alati põnev väljakutse õpetajatele, sest ujumise asemele tuleb mõelda mõni muu tegevus," märkis ta. "Sel korral sai kolmandaks alaks slaalom takistusjooks."