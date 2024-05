Tänavusel Haridustrefil jagatakse stipendiume

Haridustrefi korraldajad Lilian Promet ja Kristi Jõeorg ettevõttest Meaningful Talks selgitavad, et uuendusmeelne on õpetaja, kes panustab oma õppeaine arendusse ja on viimase kolme aasta jooksul võtnud kasutusele uusi õpetamisviise, lähenedes õpilaste arengule nende tulevikuoskusi arendades. Julge kool või lasteaed on aga õppeasutus, kes julgeb ise otsustada ja otsused ellu viia. See võib olla seotud õpetajate puuduse küsimuste lahendamise, õpetajate koormuse vähendamise, muude õpetajate heaolu puudutavate küsimustega, samuti julgusega ümber korraldada hariduspõhimõtteid. Stipendiumi saavad taotleda üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, lasteaiad.

Haridustrefi peatoetaja LHV Panga jaepanganduse juht Annika Goroško toonitab, et haridus on Eesti tugevus ning sellest sõltub otseselt nii inimeste ühiskondlik heaolu kui ka Eesti edaspidine majanduslik edu tervikuna. „Oleme välja pannud LHV stipendiumid, et uuendusmeelseid õpetajaid ja julgeid koole tunnustada. Parimate praktikate esiletõstmine annab võimaluse uuenduslikke ideid laiemalt jagada, et meie haridusvaldkonnale veelgi enam hoogu anda,“ sõnas Goroško. LHV Pangal on haridusalased koostööprojektid ka Rakett69-ga, programmiga „Lae end“ ning samuti osaletakse haridusjuhtide praktikaprogrammis.