Pingid said uueks riigipea tulekust sõltumata

Türi Halduse juhataja Elari Hiis sõnas, et pingid vajasid juba ammuilma hooldust ja iluravi ning soojade ilmadega ongi see töö käsile võetud. Kuigi vahepealsetel aastatel on Türi valla õpilasmalevlased pingi puit­osi valge värviga värskendanud, olid istumisalused Hiisi sõnul ometi ilmastikuoludele alla vandunud ja pudedaks muutunud, osati ka läbi mädanenud.