Kinnipeetavad saadetakse metsa istutama

Tänavu loodud vanglate ettevõtluskeskuse eesmärgiks on leida üha enam väliseid koostööpartnereid avalikust- ja erasektorist. „Meie eesmärk on suurendada tööhõivet nii vanglas sees kui ka leida partnereid, kelle juurde saaksid tööle asuda avavanglas karistust kandvad inimesed,“ selgitas vanglate ettevõtluskeskuse juht Elgo Pehk.

„Meil on hea meel, et RMK on kujunenud meie heaks koostööpartneriks, kes mõtleb kaasa uute võimaluste loomisel ning lisaks praegusele projektile tellib ettevõtluskeskuse metallitööstusest ka lõkkeplatsidele grillaluseid ja taimereste,“ lisas Pehk.