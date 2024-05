Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kõige rohkem liiklusõnnetusi on Järvamaal juhtunud Paides Pärnu ja Raudtee tänava ristmikul, kus ka esmaspäeva õhtul kaks autot kokku põrkasid. Avarii juhtus kella 18.30 paiku, kui Pärnu tänaval liikunud sõiduautole Volkswagen sõitis otsa Raudtee tänavalt tulnud sõiduauto BMW. Paide linnavalitsus andis teisipäeval teada, et alates 20. maist muutub liikluskorraldus Pärnu tänava ja Raudtee tänava ristmikul.

* Pühapäeval said Estonia kontserdisaali kogunenud koorijuhid osa XXVIII laulupeo «Iseoma» peakontserdi kooride kava esmaettekandest. Päevapikkusel maratonkontserdil kõlas laulupeo dirigentide juhatusel 29 teost, mida esitas 15 koori. Selline kooride esitluskontsert on laulupeo kunstilise juhi Heli­ Jürgensoni sõnul laulupeo ettevalmistustes ülimalt tähtsal kohal. «Laulupeoaastat sisse juhatav esitluskontsert on täiesti iseseisev ja unikaalne kunstiline sündmus, mis viib meid laulupeole nii lähedale, kui sellele üldse enne pidu on võimalik pääseda,» lausus ta.

* Nädalavahetusel olnud suurel talgupäeval «Teeme ära!» võtsid Türi kogukonnaseltsi inimesed ette suure töö, et rajada sõprade ja sõprade sõprade abiga kogukonnaaed. Türi kogukonnaseltsi juhatuse liige, talgupäeva vabatahtlik Aili­ Avi selgitas, et kogukonna­seltsi juures on alati olnud kõigile avatud kogukonnahoov. «Nüüd on meie plaan teha aed teadlikumalt taimepõhiseks. Täpsemalt hooldusvaba permakultuuri näidisaiaks, kus võib leida nii söödavaid kui ka ilutaimi, kusjuures kesksel kohal on vanad talutaimed,» selgitas ta.

* Pühapäevasele emadepäeva kontserdile Paide Püha Risti kirikus oodatakse emasid koos lastega. Ka väikelapsed võib julgelt kaasa võtta, sest kiriku tagaosas on juba mõnda aega sirmidega eraldatud ala, kus saab beebit mähkida ja toita. Paide Püha Risti koguduse juhatuse esimees Joel Rikk ütles, et mõte emadele ja lastele eraldatud alast kirikus on tal olnud mitu aastat. «See idee hakkas idanema siis, kui mu lapselaps oli veel väike. Ta oli oma emaga kirikus kontserdil kaasas ning ootamatult tekkis vajadus last mähkida ja toita. Viimases hädas läksime käärkambrisse, kus Lenna Kuurma end esinemiseks valmis sättis. Kasutasime sealset lauda mänhkimiseks ja laps sai toidetud samuti,» meenutas ta.

* Möödunud nädalavahetusel oli jalgpalluritel nii-öelda karjalaskepäev, sest esimest korda pääsesid nad mängima päris murule. Ka Türi Ganvixi mängijad said mõnuga muruputsad jalga tõmmata ja värskelt rohetaval staadionimurul oma mänguoskust näidata. Türi spordiklubide liidu juhatuse esimees Martin Kaschan ütles, et tegelikult oli veidi vara jalgpallureid murule lubada. «Muru kvaliteet polnud veel hea. Aga tulime Türi Ganvixile lihtsalt erandkorras vastu, et ta saaks oma kodumängu seal ära pidada,» selgitas ta.