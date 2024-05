Vestlusõhtu keskendub kirikuõpetaja rollile

Külla tulevad Ambla koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe ja Järva-Madise koguduse õpetaja Jane Vain.

Sarja korraldaja Eimar Veldre sõnul on kirikuõpetaja amet tänapäeva Eesti elus pigem kõrvaline nähtus.

"Isegi meie kirjandusklassikas on kirikuõpetaja episoodiline, ent samas oluline tegelane, kui näiteks mõelda Tammsaare teosele "Tõde ja õigus". Sama lugu on Oskar Lutsu "Kevades" või ka Andrus Kivirähki "Rehepapis". Samas ajalooliselt ei ole see nii olnud. Kirikuõpetajate roll eestikeelse hariduse ja rahvusliku ärkamise esiletõusmisel. Ja küllap on kirikuõpetajad tänapäevalgi maa soolaks mitmel pool," avas ta teemat.

Kirikuõpetaja amet on sajandite jooksul muutunud. Samuti tasub Veldre arvates mõelda, keda võiks nimetada läbi aegade olulisemateks kirikuõpetajateks kristluses laiemalt ja ka Järvamaal.

"Traagilise loona tuleb meelde Harald Meri Türilt. Samas haridust edendanud ja täna ka ühele Paide koolile nime andnud pastor Hammerbeck," nimetas ta.

Lisaks ajaloole on küsimuseks ka vaimulikutöö tänapäeval ning mis on ameti suurimad väljakutsed. Sageli on õpetajat kogukonnale näha ainult pühapäeval, aga töid-tegemisi on ka teistel päevadel.

Milline on üks tüüpiline kirikuõpetaja nädal? Laulatamised ja matused, hingehoidlikud vestlused ning vähem ja rohkem asjaajamise ülesandeidki.

Samuti, milline on kirikuõpetaja ameti tulevik, kui mõelda ühiskonnakorralduse jätkuvale ilmalikustumisele ja koguduste liikmete arvu jätkuvale vähenemisele ja samas inimeste kasvavale otsingule vaimse ja vaimsuse järele.

Kirikuõpetaja töö on ka isiklik tee. Vestlusõhtul küsitakse, mis paneb inimesi valima seda elukutset ning mis on need paeluvad ülesanded.

"Milliseid rõõme ja ka lustakaid juhtumeid pakub see teekond? Need on sageli rääkimata lood, ent lood meie enda lähedalt meie oma kogukonna ja selle kiriku ajaloost ja tänapäevast," selgitas Veldre.

Täna kell 18.00 Paide kirikus algaval vestlusõhtul saab ülevaate kirikuõpetaja ametist ja ülesannetest, samuti kristliku vaimulikutöö ajaloost, sellega seotud müütidest ja tegelikkusest ning pilk heidetakse ka koguduse õpetaja tulevikule.

Vestlusringis osaleb ka Andres Tšumakov Paide Püha Risti kogudusest.