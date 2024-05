Euroopa päev tõi Paidesse kõrge ametniku

Maive ja Jüri Rute, kes on Järvamaalt pärit ja omavad suvekodu Roosna-Allikul, kiitsid siinset elukeskkonda, mis on peredele ideaalne, ning tõid esile, et Paide võiks olla suurepärane väljasõidu koht. Eriti tõsteti esile Wittensteini tegevusmuuseumi kaasaegsust.