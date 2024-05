Aravete elanikud saavad peagi sooja uuest katlamajast

Projekti hind on kokku 1,33 miljonit eurot. Sapas selgitab, et raha Järva Haldus ette pole kogunud. Kui nad paar aastat tagasi Aravetel trasse rekonstrueerisid, eavaldus see investeering tarbijatele soojahinnas. Ka uue katlamaja ehituse investeering avaldub soojahinna tõusuga.