ÄRA OSTA! Kurjategijad müüvad valuvaigistite pähe tapvaid tablette

Oksükodoon on tugevatoimeline valuvaigisti, mida saab vaid arsti ettekirjutusel ning metonitaseen on fentanüüliga sarnane üliohtlik sünteetiline opioid. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude juht Rait Pikaro selgitab, et ühest võltstabletist saaks hinnanguliselt doosi 28 inimest. „See tähendab, et ainuüksi ühe tableti tarvitamise tagajärjel võib inimene ära surra. Näiteks jõudis meieni vihje juhtumist, kus kogenud uimastisõltlane tarvitas mustalt turult hangitud tabletist 1/8, mille tagajärjel sai ta üledoosi,“ sõnas Pikaro.