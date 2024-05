Ratastool ei takista olemast maailma parim ema

Praegu on Lennast saanud kahe toreda poja ema. Kolmas lugu räägibki muu hulgas sellest, millises vaimus ta oma lapsi kasvatanud on, et poiste telefonis pole ta lihtsalt «emme», vaid kui «maailma parim ema». Kõiki lugusid ühendab see, et olenemata saatuslikust 1998. aasta 28. maist on Lenna vahest kõige elurõõmsam Paide inimene üldse, ja sõnum, et ratastoolis või mitte – ükski asi selle pärast tegemata ei jää.