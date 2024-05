Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teenused on Järva vallas tegutsev ettevõte, kes haldab ja hooldab varasid, tegeleb heakorra ja edaspidi ka valla omandis ja hallatavate haridusasutuste toitlustusega. Eelmisel nädalal andis ettevõte teada, et on alustanud niiduhooaega. Tänavu on lõunapiirkonnas ettevõttel kasutada uus, võimas niiduk. Järva vallas on eri hooldussagedusega niidetavaid alasid ligi 115 hektarit. Järva Teenuste juht Martin Põvvat ütles, et niiduhooaeg on saanud avalöögi. «Niidutehnika hooldused on tehtud ning masinad ja operaatorid on valmis tööd alustama,» sõnas ta.