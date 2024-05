Paide linnameeskond jõudis haljale eurooksale

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli ütles, et loomulikud jälgisid nad huviga Levadia ja Viimsi mängu ning olid pigem Levadia poolt. «Levadia finaali jõudmine tähendas klubile kindlat pääsu Euroopa Konverentsiliiga esimesse ringi. Viimsi võidu korral tulnuks meil nendega karikale mängida, mis olnuks eeldatavalt mugavam kui Levadiaga, kuid samas kindlasti kordades pingelisem, sest väikseimgi vääratus võinuks meid eurokohast üldse ilma jätta,» selgitas ta.

Pruuli lisas, et praeguse stsenaariumi järgi on pinged maas ja karikavõistluste finaali on linnameeskonnal sellise tunde pealt palju parem mängima minna.