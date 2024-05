Mare ja Aare Kabeli peres on neli last: Sille, Mihkel, Triinu ja Jüri-Kaarel.

Mare on klassiõpetaja ja tööõpetuse õpetaja Põhja-Järva koolis. Ta on ka matemaatika õpiku kaasautor, töövihikute autor ning kirjatehnika lehtede autor. Samuti on hakkaja naine tegev Eesti Klassiõpetajate Liidus.