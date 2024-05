FOTOD Kirna mõisas näitab tänavu õiteilu 300 000 tulpi

Kirna mõisa omanik Reimo Lilienthal ütles, et alanud nädalavahetuseks on õide puhkenud veerand tulpidest. „Sügisel panime mulda veel 75 000 sibulat, seega peaks tänavu kevadel õitsema 300 000 tulpi. See tähendab, et kui neist veerand juba õitseb, siis on mida vaadata,“ sõnas ta.