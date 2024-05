50 tuletõrjesportlast võistles Paides

Juba kolmeteistkümnendat korda toimunud võistlus annab nii sportlastele kui ka treeneritele hea ülevaate talviste treeningute tulemuslikkusest ning sportliku vormi hetkeseisust. Baltimaade ainsas sisetornis on regulaarsed talvised treeningud toimunud juba sügisest ning peakorraldaja Margo Tammepõllu sõnul on taaskord heameel näha, et tuletõrjespordist huvitatute arv aina kasvab ning esimest korda olid võistlustel osalemas ka Rakvere Reaalkooli noorteringi noored. Järelkasv on väga arvestatav ning see loob eeldused tugeva esindustiimi loomiseks välisvõistluste jaoks.