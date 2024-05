Isamaa aasta emaks pärjati Järvamaa juurtega naine

Heidi Helena Sibul (neiupõlvenimega Mäeveer) kasvas ja käis koolis Paides. Ta on tugeva võrkpallitaustaga ning mängib võrkpalli praegugi. Kooli lõpetamise järel viis elutee ta Järvamaalt ära, kuid sidet Järvamaaga on ta alati hoidnud.

Heidi Helena ja tema Riigikogu liikmest abikaasa Priidu peres kasvavad viis last: Säde, Gustav, Sära, Konrad ja Gabriel. „Viis maailmaime,“ nagu laureaat ise tiitlit vastu võttes neid kutsus.

„Emaks olemine nõuab palju andmist ja aegajalt ka enda soovide tahaplaanile seadmist! See on küll elu loomulik osa, aga ikka on suur rõõm kui emadust märgatakse ja väärtustatakse, meid aegajalt kätel kantakse!“ ütles Sibul tunnustuse kohta.

Ta jätkas: „Eile kuulsin oma väikeste jutustamist enne uinumist, oli vaja Lasse ja Maia Suveraamatus küsimustele vastata.

Küsija küsis, et kes on kõige lahedam inimene, keda sa oled kohanud?

Vastaja teatas ilma pikemalt mõtlemata, et see on EMA!

Küsija täpsustas, et see inimene peab kuulus ka olema ja siis vastaja parandas end, öeldes Jüri Ratas, nii et kuulsusega jäin Jürile alla.

Kõik emmed on ilusad ja head ja oma laste jaoks superkangelased! Ema olla on eriline, äge, võimas ja uhke!“

„Õnnitlen Heidit kogu südamest Isamaa aasta ema tiitli puhul, aga ma tean, et tal ei tule õnnetundest kunagi puudu. Heidi ja Priit kasvatavad viit last ning jagavad oma aega Tallinna ja Lõuna-Eesti vahel. Ta on naine, kes oma aktiivsusega ja tegudega näitab eeskuju teistele,“ ütles tänuüritusel kõnelenud Isamaa aseesimees Riina Solman.

„Andsime Isamaa aasta ema tiitli üle juba viiendat korda. Kindlasti tuleb ka kuues, seitsmes ja nii edasi, sest praegusel ajal, kus maailmas ja Eestis on nii palju ebakindlust, on kindlustunnet pakkuvate emade ja isade väärtustamine Isamaa jaoks auasi,“ lisas Solman.