Aasta kooli tiitlit jahib nii suur riigigümnaasium kui ka pisike saarekool

Haridus- ja noorteameti aasta kooli projektijuhi Merili Kärneri sõnul oli huvi aasta kooli tiitli vastu mitmekesine ja koole kandideeris üle Eesti Jõhvist Kihnuni välja. „Konkursile esitasid oma videod nii suured gümnaasiumid kui ka väikesed maakoolid. Sel aastal soovisime tunnustada just neid koole, kus kasutatakse õppija toetamiseks mitmekülgseid ja huvitavaid koostöövorme nii koolisiseselt kui ka väliste osapooltega ning kus lõimitakse oskuslikult formaalset ja mitteformaalset õpet. On rõõm näha, et sõltumata kooli suurusest ja asukohast leitakse ikka võimalusi, kuidas seda teha,“ lausus Kärner.