Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Mare Kabel istub emadepäeva hommikul kell üheksa söögilaua taga ning laseb koos abikaasa Aare, tütar Triinu ja lapselaste Marteni ja Andreasega hea maitsta küpsisetordil. Järsku on aknast näha, kuidas maja ees jääb seisma mitu autot. Kõige ees sammub Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine Kerlin Tealane, tema järel Järva vallavanem Toomas Tammik. Mõlemal suur lillekimp käes. Nende järel mitu ajakirjanikku. «Mis nüüd siis lahti on?» Abikaasa Aare ja tütar Triinu teavad, et see seltskond tuleb kätte andma Järvamaa aasta ema tiitlit, kuid ei iitsata sõnagi. Kui Mare Kabel seltskonnale õue vastu tuleb ja näeb Tealase käes tema enda näoga Resa­ Tiitsmaa valmistatud nukku, on tal kõik selge.

* Juba pikka aega on maakonna poliitikud sahistanud, et sihtasutuse Järvamaa juht Siret Pihelgas kaotab töö ja tema peamine lahtikangutaja on Paide linnapea Kaido Ivask. Kui Järva Teataja mõni nädal tagasi selle kohta Ivaskilt kommentaari palus, ütles linnapea, et Pihelga lahtilaskmisest ei tea tema midagi. Poliitikud pole seni tahtnud sel teemal isegi anonüümselt rääkida, vaid on soovitanud küsida kommentaari Ivaskilt, sest tema on võtmetegelane. Reedel murdis selle vaikimise Järva vallavanem ja SA Järvamaa nõukogu esimees Toomas Tammik. Tammik saatis Järva Teatajale arvamusloo, kus annab teada, et paneb SA Järvamaa nõukogu esimehe koha maha, sest juba pikemat aega on sihtasutuses olnud olukord, kus suurema osa liikmete hulgas valitseb usaldamatus eesmärgiks võetud projektide, SA Järvamaa juhi ja ka laiemalt kogu organisatsiooni suhtes.