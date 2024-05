Tõstja kergitas Eesti rekordit

Spordiklubi Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin rääkis, et 4. mail Käärikul peetud Eesti U17 meistrivõistlustel võidutses 11aastane neiu oma kehakaalus summaga 76 kg (35+41). Eesti rekordi tegi ta sealjuures nii rebimises kui ka summas. "Kahjuks jäi 44 kg tõukamata, aga sellega sai Jalast hakkama nädal hiljem 11. mail Jõhvis Tammikul Aleksander Rumjantsevi teistel mälestusvõistlustel võisteldes. Seal tõukas ta teisel katsel 44 kg. Summa tuli kokku 78 kg (34+44) ning see on samuti uus Eesti rekord. Neli rekordit kahe nädalaga on hea tulemus," kiitis ta.