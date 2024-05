Kristina Gudinas Lõuna-Järvamaa koostöökogust rääkis, et töötajatele tähendas kiire tegutsemine muude igapäevaste tegevuste kõrval tavapärasest sagedasemaid konsultatsioone ja nõustamisi.

See oli vajalik, sest kohe aasta esimeses pooles avanesid taotlusvoorud ning uue programmperioodiga seoses tulid teistsugused taotlustingimused. "Suur huvi infopäevade ning konsultatsioonide vastu lubas eeldada, et projektitaotlusi on tulemas palju. Nii ka juhtus," märkis ta.