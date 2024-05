Laadaplatsilt leiab ka mammograafiabussi

Juba aastakümneid algab kevadine aiatööde tippaeg Eestimaa aedades Türi Lillelaadaga, mida peetakse Türil, Kalevi tänava väljakutel. Tänavu seab 17. mail end Lillelaada alal üheks päevaks sisse ka Viljandi haigla mammograafiabuss, mida külastades saavad sel aastal rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvad 50–74-aastased naised mugavalt ja lihtsalt sõeluuringust osa võtta. Uuringule etteregistreerimine ei ole vajalik – kõiki huvilisi teenindatakse bussis elava järjekorra alusel ning oodatud on nii ravikindlustatud kui ka -kindlustamata inimesed.

“Türi Lillelaata külastab igal aastal palju naisi, kellest suur osa kuulub rinnavähi sõeluuringu sihtrühma. Oma tervise eest hoolitsemine on väga oluline ning meil on hea meel, et saame naiste jaoks sõeluuringul osalemise veelgi lihtsamaks ja kättesaadavamaks muuta. Olen ka ise sel aastal rinnavähi sõeluuringu sihtrühmas ning kavatsen kindlasti lillelaada ajal mammobussi külastada,” sõnas Türi Lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi.