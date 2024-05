Järvalased noppisid orienteerumise sprindiradadelt medaleid

Päev hiljem kogunesid klubid jooksma sprindi teatevõistlust. Eliitklassis läks Joka klubi tiitlit kaitsma, ent võitu ihkavaid konkurente jagus mitmeid. Võistlust dikteeris algusest lõpuni Tartu OK Ilvese võistkond, kes võitis kindla eduga kulla. Järgnes Värska OK Peko. Tulise pronksheitluse pidasid Põlva OK Kobras ja OK Joka, kes alustasid viimast vahetust praktiliselt koos. "Ankrunaiste Annika Rihma ja Sigrid Ruuli vahelise duelli suutis enda kasuks kallutada Eesti koondise üks teatevõistluste tugitala Annika Rihma, kes edestas meie seekordset esinumbrit lõpuks paarikümne sekundiga," lausus Paul Poopuu.